Безкоштовне житло для ВПО Полтавській області допомагає відновити побут, адаптуватися до нових умов і повернути відчуття нормального життя.

Безкоштовне житло для ВПО у Полтавській області надається через кілька державних і благодійних програм, що охоплюють різні групи громадян, повідомляє Politeka.

Нормативні акти, які регулюють соціальний житловий фонд, визначають порядок отримання квартир, проте процес займає час та вимагає збору необхідних документів і очікування своєї черги.

Особливу увагу приділено внутрішньо переміщеним особам, військовим, громадянам з інвалідністю, дітям-сиротам та тим, хто залишився без батьківського піклування. Також до списку включені сім’ї загиблих захисників та ті, чії будинки були зруйновані під час бойових дій. Для цих категорій передбачені тимчасові квартири або житло у безпечніших регіонах. Особлива підтримка надається родинам з неповнолітніми, літнім людям та особам з обмеженими фізичними можливостями.

Військові можуть отримати новобудови або відновлені квартири, збудовані за державні кошти та допомогу донорів. Крім того, діє програма «єВідновлення», яка передбачає компенсаційні сертифікати для придбання помешкання або фінансування будівництва. Ініціатива «єОселя» розрахована на службовців, педагогів, медиків і науковців, пропонуючи іпотеку під 3%, тоді як інші громадяни можуть отримати кредит під 7%. За умовами програми максимальна площа на одну людину становить 52,5 кв. м, а на кожного члена сім’ї — 21 кв. м.

Для переселенців такі заходи стають можливістю не лише отримати нову домівку, але й відчути стабільність і безпеку. Безкоштовне житло для ВПО Полтавській області допомагає відновити побут, адаптуватися до нових умов і повернути відчуття нормального життя після втрати попереднього дому.

