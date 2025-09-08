Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области предоставляется через несколько государственных и благотворительных программ, охватывающих разные группы граждан, сообщает Politeka.

Нормативные акты, регулирующие социальный жилищный фонд, определяют порядок получения квартир, однако процесс занимает время и требует сбора необходимых документов и ожидания своей очереди.

Особое внимание уделено внутренне перемещенным лицам, военным, гражданам с инвалидностью, детям-сиротам и оставшимся без родительской опеки. Также в список включены семьи погибших защитников и те, чьи дома были разрушены во время боевых действий. Для этих категорий предусмотрены временные квартиры или жилье в более безопасных регионах. Особая поддержка оказывается семьям с несовершеннолетними, пожилым и лицам с ограниченными физическими возможностями.

Военные могут получить новостройки или восстановленные квартиры, построенные за средства и помощь доноров. Кроме того, действует программа «Восстановление», которая предусматривает компенсационные сертификаты для приобретения жилья или финансирования строительства. Инициатива «еселя» рассчитана на служащих, педагогов, медиков и ученых, предлагая ипотеку под 3%, тогда как другие граждане могут получить кредит под 7%. По условиям программы максимальная площадь на одного человека составляет 52,5 кв. м, а на каждого члена семьи – 21 кв. м.

Для переселенцев такие мероприятия становятся возможностью не только получить новый дом, но и почувствовать стабильность и безопасность. Бесплатное жилье для ВПЛ Полтавской области помогает восстановить быт, адаптироваться к новым условиям и вернуть ощущение нормальной жизни после потери предыдущего дома.

