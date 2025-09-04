Нова система оплати проїзду у Кропивницькому перебуває на етапі впровадження, повідомляє Politeka.

Ідея переходу до електронних розрахунків у громадському транспорті обговорювалася владою не один рік. На сайті міської ради вже оприлюднили проєкт рішення та оголосили публічне обговорення, аби залучити жителів до процесу ухвалення важливих деталей.

Електронний квиток передбачає відмову від готівкових коштів. Оплатити поїздку можна банківською карткою, застосунком чи віртуальним гаманцем. Валідатор зчитує дані та підтверджує завершення операції. У міськраді нагадали, що ще до початку повномасштабної війни технічні умови для запуску вже були готові. Проте бойові дії, а також перебої з інтернетом і електропостачанням затримали реалізацію. Нині ситуація стабілізувалася, і місто повертається до модернізації.

Заплановано кілька типів тарифних пакетів: на обмежену кількість поїздок, абонементи строком на тиждень, місяць або рік, поповнюваний «вільний гаманець», пільговий варіант із лімітом до двох разів на добу та 60 разів протягом місяця, а також разові поїздки. Поповнити чи придбати електронний квиток можна у терміналах, пунктах оператора або на спеціальному сайті. Для тих, хто звик до традиційних способів, залишається можливість купівлі паперового квитка у водія чи кондуктора.

Установлення та технічне обслуговування валідаторів виконуватиме компанія-оператор, визначена конкурсом. Вона ж організує цілодобовий контакт-центр, що надаватиме консультації пасажирам.

Нова система оплати проїзду у Кропивницькому має забезпечити прозорий та зручний сервіс, зробивши користування транспортом сучасним і ефективним для всіх жителів та відвідувачів міста.

Джерело: ugorod.kr.ua.

