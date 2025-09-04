Новая система оплаты проезда в Кропивницком находится на этапе внедрения, сообщает Politeka.

Идея перехода к электронным расчетам в общественном транспорте обсуждалась властями не один год. На сайте городского совета уже обнародовали проект решения и объявили публичные обсуждения, чтобы привлечь жителей к процессу принятия важных деталей.

Электронный билет подразумевает отказ от наличных средств. Оплатить поездку можно банковской картой, приложением или виртуальным кошельком. Валидатор считывает данные и подтверждает завершение операции. В горсовете напомнили, что еще до начала полномасштабной войны технические условия для запуска уже были готовы. Однако боевые действия, а также перебои с Интернетом и электроснабжением задержали реализацию. Сейчас ситуация стабилизировалась и город возвращается к модернизации.

Запланировано несколько типов тарифных пакетов: на ограниченное количество поездок, абонементы сроком на неделю, месяц или год, пополняемый свободный кошелек, льготный вариант с лимитом до двух раз в сутки и 60 раз в течение месяца, а также разовые поездки. Пополнить или приобрести электронный билет можно в терминалах, пунктах оператора или на специальном сайте. Для тех, кто привык к традиционным способам, остается возможность покупки бумажного билета у водителя или кондуктора.

Установку и техническое обслуживание валидаторов будет выполнять компания-оператор, определенная конкурсом. Она же организует круглосуточный контакт-центр, который будет давать консультации пассажирам.

Новая система оплаты проезда в Кропивницком должна обеспечить прозрачный и удобный сервис, сделав использование транспорта современным и эффективным для всех жителей и посетителей города.

Источник: ugorod.kr.ua.

