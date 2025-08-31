Мешканцям рекомендують заздалегідь підготуватися до графіка відключення світла на тиждень з 1 по 7 вересня в Полтавській області.

Графік відключення світла на тиждень з 1 по 7 вересня в Полтавській області буде введено через планові роботи, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Скороходівська громада.

2 вересня 2025 року відбудуться планові знеструмлення у ряді населених пунктів Полтавського району. Причиною тимчасових перерв стане виконання робіт з капітального ремонту мереж та технічне обслуговування обладнання АТ «Полтаваобленерго».

Так, с. Лисівщина, вул. Сонячна (буд. 2, 3, 4, 9, 11) відключатиметься з 08:00 до 17:00 через ремонт КТП-87. У смт Скороходове будуть відключення на вул. Миру, Єдності, Максименка, Панаса Мирного, Травнева та Шкільна з 08:00 до 17:00 через роботи на ЗТП-239, ЗТП-206, ПЛ-0,4кВ КТП-370 та КТП-271.

Серед інших населених пунктів: с. Андрійки, вул. Заярська, пров. Кооперативний, Космонавтів, Луговий, Миру, Новоселів, Садова; Бреусівка, Будівничий, Бузковий, Вишнева, Затишна, Козацький, Молодіжна, Незалежності, Нова, Олеся Гончара, Перемоги, Південний, Садовий, Степова, Церковна;

с. Винники, вул. Бузкова, Нова, Озерна, Південна, Садова, Степова, Шевченка;

с. Кащівка, Залізнодорожна, Заможна, Кооперативна, Миру;

с. Красносілля, вул. Нова, Перемоги, Сонячна, Степова, Шевченка;

с. Мальці, Вишнева, Затишна, Зелена, Молодіжна, Олеся Гончара, Польова, Степова, Ювілейна.

Також планові відключення торкнуться с. Миргородщина, с. Нова Україна, с. Новоселівка, с. Олександрівка Друга, с. Панасівка, с. Пригарівка, с. Рибалки, с. Сушки, с. Улинівка, с. Хмарине та с. Чечужине. Роботи передбачені річною програмою ремонтів ОСР та включають очищення трас ПЛ.

