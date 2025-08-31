Жителям рекомендуют заранее подготовиться к графику отключения света на неделю с 1 по 7 сентября в Полтавской области.

График отключения света на неделю с 1 по 7 сентября в Полтавской области будет введен из-за плановых работ, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Скороходовское общество.

2 сентября 2025 г. состоятся плановые обесточивания в ряде населенных пунктов Полтавского района. Причиной временных перерывов станет выполнение работ по капитальному ремонту сетей и техническому обслуживанию оборудования АО «Полтаваоблэнерго».

Так, с. Лысовщина, ул. Солнечная (д. 2, 3, 4, 9, 11) будет отключаться с 08:00 до 17:00 из-за ремонт КТП-87. В пгт Скороходово будут отключения по ул. Мира, Единства, Максименко, Панаса Мирного, Майская и Школьная с 08:00 до 17:00 через работы на ЗТП-239, ЗТП-206, ПЛ-0,4кВ КТП-370 и КТП-271.

Среди других населённых пунктов: с. Андрюши, ул. Заярская, пер. Кооперативный, Космонавтов, Луговой, Мира, Новоселов, Садовая; Бреусовка, Строительный, Сиреневый, Вишневая, Уютная, Казацкий, Молодежная, Независимости, Новая, Олеся Гончара, Победы, Южный, Садовый, Степная, Церковная;

с. Винники, ул. Сиреневая, Новая, Озерная, Южная, Садовая, Степная, Шевченко;

с. Кащевка, Железнодорожная, Зажиточная, Кооперативная, Мира;

с. Красноселье, ул. Новая, Победы, Солнечная, Степная, Шевченко;

с. Мальцы, Вишневая, Уютная, Зеленая, Молодежная, Олеся Гончара, Полевая, Степная, Юбилейная.

Также плановые отключения коснутся с. Миргородщина, с. Новая Украина, с. Новоселовка, с. Александровка Вторая, с. Панасовка, с. Пригаровка, с. Рыбаки, с. Сушки, с. Улиновка, с. Хмарино и с. Чечужин. Работы предусмотрены годовой программой ремонтов ОСР и включают очистку трасс ВЛ.

