У Луцьку відбулося подорожчання проїзду, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Громадянський рух «СВІДОМІ».

Від сьогодні пасажири маршруток змушені платити 18 гривень за один квиток. Водночас окремі користувачі громадського транспорту витрачають більше через особливості оплати банківською картою, адже компанія City Card фактично встановила власний тариф на перевезення.

Як зазначив представник руху Андрій Лучик у своєму телеграм-каналі, під час безготівкової оплати ціна за квиток вища, ніж офіційно затверджена виконкомом. «City Card стягує не 18 грн, а 18,45 грн. Ці 45 копійок не надходять відразу до банку, а накопичуються на рахунках компанії, а вже потім перераховуються банкам», – пояснив Лучик. До підвищення вартості проїзду «комісія» становила 35 копійок, зараз вона зросла.

У дописі представник руху також зазначив, що разом із підняттям вартості збільшилась і комісія, а кондиціонери у маршрутках залишаються не працюючими, як і раніше.

Нагадаємо, що кінцевою бенефіціаркою компанії «Сітікард систем» є Ліліана Ерарслан, а фірма «Пейнт Сервісес», зареєстрована у Кишиневі, пов’язана з нею. Чоловік Ліліани – Казим Ерарслан, за походженням турок.

Отже, подорожчання проїзду в Луцьку торкнулося не лише базової вартості квитка, а й умов безготівкової оплати, що відчують на практиці всі пасажири, які користуються картками чи смартфонами для оплати проїзду.

До слова, також повідомлялося про те, що в Луцьку через роботи з реконструкції теплової мережі вводиться новий графік руху транспорту.

Заборона охоплює ділянку від перехрестя з бульваром Івана Газюка до будинку №1 на Климчука. Вона торкнеться як приватних автомобілів, так і громадського транспорту.

