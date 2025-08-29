Подорожание проезда в Луцке коснулось не только базовой стоимости билета, но и условий безналичной оплаты.

В Луцке произошло подорожание проезда, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Гражданское движение «СВІДОМІ».

С сегодняшнего дня пассажиры маршруток вынуждены платить 18 гривен за один билет. В то же время, отдельные пользователи общественного транспорта тратят больше из-за особенностей оплаты банковской картой, ведь компания City Card фактически установила собственный тариф на перевозку.

Как отметил представитель движения Андрей Лучик в своем телеграмм-канале, во время безналичной оплаты цена билета выше, чем официально утвержденная исполкомом. «City Card взимает не 18 грн, а 18,45 грн. Эти 45 копеек не поступают сразу в банк, а накапливаются на счетах компании, а уже потом перечисляются банкам», – объяснил Лучик. До повышения стоимости проезда «комиссия» составила 35 копеек, сейчас она выросла.

В сообщении представитель движения также отметил, что вместе с поднятием стоимости увеличилась и комиссия, а кондиционеры в маршрутках остаются не работающими по-прежнему.

Напомним, что конечной бенефициаркой компании "Ситикард систем" является Лилиана Эрарслан, а фирма "Пейнт Сервисес", зарегистрированная в Кишиневе, связана с ней. Муж Лилианы – Казим Эрарслан, по происхождению турок.

Следовательно, подорожание проезда в Луцке коснулось не только базовой стоимости билета, но и условий безналичной оплаты, что почувствуют на практике все пассажиры, пользующиеся картами или смартфонами для оплаты проезда.

К слову, также сообщалось о том, что в Луцке из-за работ по реконструкции тепловой сети вводится новый график движения транспорта.

Запрет охватывает участок от перекрестка с бульваром Ивана Газюка в дом №1 на Климчука. Она коснется как частных автомобилей, так и общественного транспорта.

