Синоптики зробили прогноз погоди в Одесі на тиждень з 1 по 7 вересня та розкрили, чого чекати.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики склали прогноз погоди в Одесі на тиждень з 1 по 7 вересня. Розпочнеться все зі теплої пори. У понеділок 1-ого числа: хмари вранці розсіються та більше в цей день на небі не з'являться. Уночі піде дуже сильний дощ із грозою, який ще до ранку закінчиться. Більше опадів не передбачається. Максимальна температура повітря сягне +25°C.

У вівторок, 2.09: повітря прогріється до +29°C. ясна пора спостерігатиметься протягом усього дня. Опадів не прогнозується. Наші пращури помітили: якщо у цей день гримітиме – осінь буде затяжною.

Середа, 3.09: небосвід буде ясним до самого завершення доби. Опади не прогнозуються. Температурні коливання — від +20 до +30°C.

Четвер, 4 вересня: чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. Без опадів. Впродовж дня температура триматиметься в межах +20…+29°C.

У п’ятницю, 5.09: вранці небо у місті буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Без дождів. Температура повітря триматиметься в межах +20…+29°C.

Субота, 6.09: хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним. Дождів не прогнозується. Температура коливатиметься від +20 до +29°C. З давніх часів до нас дійшло таке спостереження, що зазвичай цей день тихий і безвітряний. Але якщо все ж таки розпочнеться дощ – буде суха осінь.

У неділю 7.08: ясно очікується вранці та ввечері. Температурні показники — від +20 до +29°C. Отже, прогноз погоди в Одесі на тиждень з 1 по 7 вересня обіцяє теплу пору.

