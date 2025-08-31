Синоптики сделали прогноз погоды в Одессе на неделю с 1 по 7 сентября и раскрыли, что ждать.

Прогноз погоды в Одессе на неделю с 1 по 7 сентября сделали синоптики и рассказали, чего следует ждать местным жителям, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики заключили прогноз погоды в Одессе на неделю с 1 по 7 сентября. Начнется все с теплых времен. В понедельник 1-ое число: облака утром рассеются и в этот день небо будет ясным. Ночью пойдет очень сильный дождь с грозой, который к утру закончится. Больше осадков не предполагается. Максимальная температура воздуха составит +25°C.

Во вторник, 2.09: воздух прогреется до +29°C. ясное время будет наблюдаться в течение всего дня. Осадков не прогнозируется. Наши предки заметили, если в этот день погода будет хорошая, то и осень будет хорошая.

Среда, 3.09: небосвод будет ясным до самого завершения суток. Осадки не прогнозируются. Температурные колебания от +20 до +30°C.

Четверг, 4 сентября: чистое небо во второй половине дня исчезнет за облаками, но к вечеру погода снова прояснится. Без осадков. В течение дня температура будет держаться в пределах +20…+29°C.

В пятницу, 5:09: утром небо в городе будет ясным, таким оно и будет оставаться в течение всего дня. Без дождей. Температура воздуха будет держаться в пределах +20…+29°C.

Суббота, 6.09: облаков на небе наблюдаться не будет, день обещает быть ясным. Дождей не прогнозируется. Температура будет колебаться от +20 до +29°C. С давних времен до нас дошло такое наблюдение, что этот день обычно тихий и безветренный. Но если все же начнется дождь – будет сухая осень.

В воскресенье 7.08: ясно ожидается утром и вечером. Температурные показатели от +20 до +29°C. Итак, прогноз погоды в Одессе на неделю с 1 по 7 сентября обещает теплое время.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь в Одессе: кто может получить 20 тысяч, перечень важных условий.

Также Politeka сообщала, Новая система оплаты проезда в Кропивницком: украинцам готовят удобные изменения.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Одесской области: перечень обязательных критериев для получения выплат.