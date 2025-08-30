Грошова допомога у Полтавській області з 1 вересня стане підтримкою для родин, чиї діти вперше сядуть за парти.

Грошова допомога у Полтавській області з 1 вересня надаватиметься у рамках програми «Пакунок школяра», повідомляє Politeka.

Грошова допомога у Полтавській області з 1 вересня передбачає одноразову виплату в розмірі 5 тисяч гривень кожній родині, чия дитина йде до першого класу.

Програму вже погодив уряд, а оформлення відбуватиметься через застосунок «Дія» або у сервісних центрах Пенсійного фонду.

Як інформує місцеве ЗМІ, донька мешканки Полтави Ірини цього року стане першокласницею. Сім’я почала готуватися заздалегідь і вже прикинула, скільки коштів потрібно на підручники, форму, рюкзак та інші речі.

За словами Ірини, витрати можуть скласти близько десяти тисяч гривень. Саме тому новина про програму стала для них хорошою підмогою. Жінка зізнається, що планує витратити кошти на шкільний рюкзак та одяг.

В уряді пояснили, що «Пакунок школяра» не впливатиме на інші соціальні виплати, зокрема субсидії. Тимчасово виконуючий обов’язки начальника Полтавської ОВА Володимир Когут підтвердив, що ініціатива спрямована виключно на підтримку родинам із першачками.

Після зарахування дитини до школи батьки отримають сповіщення в «Дії», після чого кількома кліками зможуть оформити заявку. Грошова допомога в Полтавській області з 1 вересня автоматично надійде на спеціальну Дія-картку.

Використати їх можна лише безготівково і тільки на товари для підготовки до школи, серед яких канцтовари, взуття, одяг та інші необхідні речі.

Подати заяву на виплату можна буде до 15 листопада. Якщо кошти не використати протягом 180 днів, їх автоматично повернуть до державного бюджету. Така система має убезпечити від зловживань і забезпечити, щоб кошти були витрачені саме на шкільні потреби.

