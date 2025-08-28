Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Миколаївській області діє і стає в нагоді для тих, хто постраждав від війни.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Миколаївській області доступна для тих, чиє житло постраждало через війну, повідомляє Politeka.

Благодійний фонд Карітас Миколаїв УГКЦ разом із партнерами ініціювали проєкт, який допомагає відновити пошкоджене, але ще придатне для проживання житло.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Миколаївській області передбачає ремонт теплового контуру помешкання, включно з вікнами, дверима та покрівлею. Участь можуть взяти родини, які опинилися у складних обставинах після 24 лютого 2022 року.

Програма охоплює облцентр та район, за винятком Куцурубської та Очаківської громад, аби гарантувати безпеку учасників. Всього заплановано 70 ремонтів, тому варто подати заявку якомога швидше.

Право на участь мають родини або окремі особи, що відповідають певним критеріям вразливості. Це можуть бути одинокі батьки або опікуни дітей до 18 років, вагітні жінки або матері з дітьми до трьох років, багатодітні сім’ї з трьома та більше неповнолітніми дітьми.

А також члени родини з інвалідністю або важкими хронічними захворюваннями, самотні люди віком 55 років і старші або домогосподарства з одного-двох літніх осіб без підтримки рідних.

Для подання заявки потрібен пакет документів. Це паспорт, ідентифікаційний код, підтвердження вразливості у вигляді медичних довідок або документів МСЕК, акт пошкодження житла, документ про право власності та довідка про доходи.

Зверніть увагу, що подання заявки не гарантує отримання гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Миколаївській області. Відновлення зруйнованого житла або грошова компенсація не передбачені проєктом. Оцінку пошкоджень проводить інженер благодійного фонду.

