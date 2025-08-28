Гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области действует и пригодится для тех, кто пострадал от войны.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области доступна тем, чье жилье пострадало из-за войны, сообщает Politeka.

Благотворительный фонд Каритас Николаев УГКЦ вместе с партнерами инициировали проект, который помогает восстановить поврежденное, но пригодное для проживания жилье.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области предусматривает ремонт теплового контура помещения, включая окна, двери и кровлю. Участие могут принять семьи, оказавшиеся в сложных обстоятельствах после 24 февраля 2022 года.

Программа охватывает облцентр и район, за исключением Куцурубской и Очаковской общин, чтобы обеспечить безопасность участников. Всего запланировано 70 ремонтов, поэтому следует подать заявку как можно скорее.

Право на участие имеют семьи или отдельные лица, отвечающие определенным критериям уязвимости. Это могут быть одинокие родители или опекуны детей младше 18 лет, беременные женщины или матери с детьми младше трех лет, многодетные семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми.

А также члены семьи с инвалидностью или тяжелыми хроническими заболеваниями, одинокие люди в возрасте 55 лет и старше или домохозяйства из одного-двух пожилых без поддержки родных.

Для подачи заявки требуется пакет документов. Это паспорт, идентификационный код, подтверждение уязвимости в виде медицинских справок или документов МСЭК, акт повреждения жилья, документ о праве собственности и справка о доходах.

Обратите внимание, что предоставление заявки не гарантирует получение гуманитарной помощи для пенсионеров в Николаевской области. Восстановление разрушенного жилья или денежная компенсация не предусмотрены проектом. Оценку повреждений производит инженер благотворительного фонда.

