Денежная помощь в Полтавской области с 1 сентября станет поддержкой семьям, чьи дети впервые сядут за парты.

Денежная помощь в Полтавской области с 1 сентября будет предоставляться в рамках программы «Пакунок школяра», сообщает Politeka.

Денежная помощь в Полтавской области с 1 сентября предусматривает единовременную выплату в размере 5 тысяч гривен каждой семье, чей ребенок идет в первый класс.

Программа уже согласована правительством, а оформление будет происходить через приложение «Дія» или в сервисных центрах Пенсионного фонда.

Как докладывает местное СМИ, дочь жительницы Полтавы Ирины в этом году станет первоклассницей. Семья начала готовиться заранее и уже прикинула, сколько средств нужно на учебники, форму, рюкзак и другие вещи.

По словам Ирины, расходы могут составить около десяти тысяч гривен. Именно поэтому новость о программе стала для них хорошим подспорьем. Женщина признается, что планирует потратить средства на школьный рюкзак и одежду.

В правительстве объяснили, что «Пакунок школяра» не будет влиять на другие социальные выплаты, в частности субсидии. Временно исполняющий обязанности начальника Полтавской ОВ Владимир Когут подтвердил, что инициатива направлена ​​исключительно на поддержку семьям с первоклашками.

После зачисления ребенка в школу родители получат уведомление в «Дії», после чего несколькими кликами смогут оформить заявку. Денежная помощь в Полтавской области с 1 сентября автоматически поступит на специальную Дія-карту.

Использовать их можно только безналично и только на товары для подготовки к школе, среди которых канцтовары, обувь, одежда и другие необходимые вещи.

Подать заявление в рассрочку можно будет до 15 ноября. Если средства не использовать в течение 180 дней , их автоматически вернут в государственный бюджет. Такая система должна обезопасить от злоупотреблений и обеспечить, чтобы средства были потрачены именно на школьные нужды.

