Підвищення тарифів на комуналку з 1 вересня в Одеській області торкнеться не всіх користувачів.

Підвищення тарифів на комуналку з 1 вересня в Одеській області станеться через рішення НКРЕКП, яким затверджено зростання цін на розподіл електроенергії, пише Politeka.net.

Постанова про це з'явилася на сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Підвищення тарифів на комуналку з 1 вересня в Одеській області стало результатом перегляду й подальшого коригування тарифної структури, проведеного після аналізу роботи енергетичних компаній за минулі роки. Основною метою цього рішення визначено спрямування додаткових коштів на погашення боргів перед НЕК «Укренерго» та забезпечення належної підготовки енергосистеми до опалювального сезону.

Згідно з ухваленими змінами, підвищення тарифів на комуналку почне діяти з 1 вересня в Одеській області, зокрема на розподіл електроенергії. Саме від цієї дати оновлені розцінки набудуть чинності.

Голова НКРЕКП Юрій Власенко зазначив, що підвищення тарифів має стати механізмом повернення коштів операторам системи розподілу за підсумками перевірок минулих періодів. У документах наголошується, що зміни стосуються 18 операторів, які працюють за системою RAB-тарифів.

Очікується, що додаткові надходження, які будуть отримані в період із вересня по грудень 2025 року, спрямують на погашення заборгованості перед оператором системи передачі, а також на фінансування заходів, необхідних для стабільного проходження осінньо-зимового сезону 2025/2026 років.

Член правління НЕК «Укренерго» Іван Юрик уточнив, що отримані завдяки змінам кошти першочергово підуть на підтримку генерації.

Фахівці звертають увагу, що це матиме незначний вплив на домогосподарства. Натомість бізнес відчує наслідки значно сильніше: збільшення витрат підприємств може вплинути на їхню цінову політику та стати чинником подорожчання товарів і послуг.

