Повышение тарифов на коммуналку с 1 сентября в Одесской области коснется не всех пользователей.

Повышение тарифов на коммуналку с 1 сентября в Одесской области произойдет из-за решения НКРЭКУ, которым утвержден рост цен на распределение электроэнергии, пишет Politeka.net.

Постановление об этом появилось на сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Повышение тарифов на коммуналку с 1 сентября в Одесской области явилось результатом пересмотра и последующей корректировки тарифной структуры, проведенного после анализа работы энергетических компаний за прошедшие годы. Основной целью этого решения определена направление дополнительных средств на погашение долгов перед НЭК «Укрэнерго» и обеспечение надлежащей подготовки энергосистемы к отопительному сезону.

Согласно принятым изменениям, повышение тарифов на коммуналку начнет действовать с 1 сентября в Одесской области, в том числе на распределение электроэнергии. Именно с этой даты обновленные расценки вступят в силу.

Глава НКРЭКУ Юрий Власенко отметил, что повышение тарифов должно стать механизмом возврата средств операторам системы распределения по итогам проверок прошлых периодов. В документах отмечается, что изменения относятся к 18 операторам, работающим по системе RAB-тарифов.

Ожидается, что дополнительные поступления, полученные в период с сентября по декабрь 2025 года, будут направлены на погашение задолженности перед оператором системы передачи, а также на финансирование мер, необходимых для стабильного прохождения осенне-зимнего сезона 2025/2026 годов.

Член правления НЭК «Укрэнерго» Иван Юрик уточнил, что полученные благодаря изменениям средства в первую очередь пойдут в поддержку генерации.

Специалисты обращают внимание, что это будет иметь незначительное влияние на домохозяйства. А бизнес ощутит последствия значительно сильнее: увеличение расходов предприятий может повлиять на их ценовую политику и стать фактором удорожания товаров и услуг.

