Голова НКРЕКУ Юрій Власенко пояснив, що підвищення тарифів на ЖКГ з 1 вересня на Вінниччині покликане забезпечити повернення коштів операторам системи.

Підвищення тарифів на ЖКХ з 1 вересня у Вінницькій області стосується не всіх послуг та користувачів, повідомляє Politeka.net.

Постанова про це з'явилася на сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Підвищення тарифів на ЖКХ з 1 вересня у Вінницькій області стало наслідком перегляду та подальшого коригування тарифної структури, яке було проведено після аналізу діяльності енергетичних компаній за попередні роки. Головною метою цього рішення визначено спрямування додаткових фінансових ресурсів на погашення заборгованості перед НЕК «Укренерго», а також на належну підготовку енергосистеми до майбутнього опалювального сезону.

Відповідно до ухвалених змін, підвищення тарифів на ЖКХ з 1 вересня у Вінницькій області, торкнеться цін на розподіл електроенергії. Саме з цієї дати оновлені розцінки наберуть чинності.

Голова НКРЕКП Юрій Власенко пояснив, що підвищення тарифів покликане забезпечити повернення коштів операторам системи розподілу за підсумками перевірок попередніх періодів. Як вказано у документах, зміни охоплюють 18 операторів, які працюють за моделлю RAB-тарифів.

Очікується, що додаткові надходження, які надійдуть у період із вересня по грудень 2025 року, будуть спрямовані на погашення боргів перед оператором системи передачі, а також на фінансування необхідних заходів для стабільного проходження осінньо-зимового періоду 2025/2026 років.

Член правління НЕК «Укренерго» Іван Юрик наголосив, що отримані завдяки змінам кошти будуть використані насамперед для підтримки генерації.

Експерти звертають увагу на те, що зростання цін на розподіл електроенергії матиме незначний вплив на домогосподарства. Водночас бізнес-сектор відчує його значно сильніше: зростання витрат підприємств може позначитися на їхній ціновій політиці та стати чинником подорожчання товарів і послуг.

