Глава НКРЭКУ Юрий Власенко пояснил, что повышение тарифов на ЖКХ с 1 сентября в Винницкой области призвано обеспечить возврат средств операторам системы.

Повышение тарифов на ЖКХ с 1 сентября в Винницкой области касается всех услуг и украинских пользователей, сообщает Politeka.net.

Постановление об этом появилось на сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Повышение тарифов на ЖКХ с 1 сентября в Винницкой области стало следствием пересмотра и последующей корректировки тарифной структуры, проведенной после анализа деятельности энергетических компаний за предыдущие годы. Главной целью этого решения определена направление дополнительных финансовых ресурсов на погашение задолженности перед НЭК «Укрэнерго», а также на надлежащую подготовку энергосистемы к предстоящему отопительному сезону.

Согласно принятым изменениям, повышение тарифов на ЖКХ с 1 сентября в Винницкой области затронет цены на распределение электроэнергии. Именно с этой даты обновленные расценки вступят в силу.

Глава НКРЭКУ Юрий Власенко пояснил, что повышение тарифов призвано обеспечить возврат средств операторам системы распределения по итогам проверок предыдущих периодов. Как указано в документах, изменения включают 18 операторов, работающих по модели RAB-тарифов.

Ожидается, что дополнительные поступления, поступающие в период с сентября по декабрь 2025 года, будут направлены на погашение долгов перед оператором системы передачи, а также на финансирование необходимых мер по стабильному прохождению осенне-зимнего периода 2025/2026 годов.

Член правления НЭК «Укрэнерго» Иван Юрик подчеркнул, что полученные благодаря изменениям средства будут использованы в первую очередь для поддержки генерации.

Эксперты обращают внимание на то, что рост цен на распределение электроэнергии будет иметь незначительное влияние на домохозяйства. В то же время, бизнес-сектор почувствует его значительно сильнее: рост расходов предприятий может сказаться на их ценовой политике и стать фактором удорожания товаров и услуг.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области: новые цифры существенно ударили по кошелькам.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Винницкой области: начало резко исчезать из магазинов.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области: кого из жителей это коснулось.