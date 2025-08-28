Експерти наголошують, що підвищення тарифів на комуналку з 1 вересня в Київській області матимуть вплив.

НКРЕКП ухвалила рішення про підвищення тарифів на комуналку з 1 вересня в Київській області, це стосується розподілу електричної енергії для частини операторів, пише Politeka.net.

Постанова про це з'явилася на сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Це стало результатом перегляду та коригування тарифної структури за підсумками перевірок діяльності компаній у попередні роки. Основною метою такого кроку визначено спрямування додаткових коштів на погашення заборгованості перед НЕК «Укренерго», а також забезпечення належної підготовки енергосистеми до опалювального сезону.

Згідно з прийнятими змінами, підвищення тарифів на комуналку з 1 вересня в Київській області коливається. Нові розцінки почнуть діяти з 1 вересня 2025 року.

Голова НКРЕКП Юрій Власенко пояснив, що підвищення тарифів є механізмом повернення коштів ОСР за результатами перевірок попередніх періодів. У документах йдеться про 18 операторів системи розподілу, які працюють за RAB-тарифами.

Додаткові надходження, що очікуються з вересня по грудень 2025 року, планується спрямувати на погашення боргів перед оператором системи передачі та на фінансування заходів, необхідних для стабільного проходження осінньо-зимового періоду 2025/2026 років.

Член правління НЕК «Укренерго» Іван Юрик уточнив, що кошти, отримані завдяки змінам, будуть спрямовані на підтримку генерації.

Експерти наголошують, що підвищення тарифів на комуналку з 1 вересня в Київській області на розподіл електроенергії матимуть мінімальний вплив на домогосподарства, однак для бізнесу наслідки будуть відчутними: витрати підприємств суттєво зростуть, що, у свою чергу, може позначитися на ціновій політиці та призвести до подорожчання товарів і послуг.

