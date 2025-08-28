Эксперты отмечают, что повышение тарифов на коммуналку с 1 сентября в Киевской области повлияет.

НКРЭКУ приняла решение о повышении тарифов на коммуналку с 1 сентября в Киевской области, это касается распределения электрической энергии для части операторов, пишет Politeka.net.

Постановление об этом появилось на сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Это явилось результатом пересмотра и корректировки тарифной структуры по итогам проверок деятельности компаний в предыдущие годы. Основной целью такого шага определено направление дополнительных средств на погашение задолженности перед НЭК «Укрэнерго», а также обеспечение надлежащей подготовки энергосистемы к отопительному сезону.

Согласно принятым изменениям, повышение тарифов на коммуналку с 1 сентября в Киевской области колеблется. Новые цены начнут действовать с 1 сентября 2025 года.

Глава НКРЭКУ Юрий Власенко пояснил, что повышение тарифов является механизмом возврата средств ОСР по результатам проверок предыдущих периодов. В документах говорится о 18 операторах системы распределения, работающих по RAB-тарифам.

Дополнительные поступления, ожидаемые с сентября по декабрь 2025 года, планируется направить на погашение долгов перед оператором системы передачи и на финансирование мер, необходимых для стабильного прохождения осенне-зимнего периода 2025/2026 годов.

Член правления НЭК "Укрэнерго" Иван Юрик уточнил, что средства, полученные благодаря изменениям, будут направлены на поддержку генерации.

Эксперты отмечают, что повышение тарифов на коммуналку с 1 сентября в Киевской области на распределение электроэнергии будет иметь минимальное влияние на домохозяйства, однако для бизнеса последствия будут ощутимы: расходы предприятий существенно возрастут, что, в свою очередь, может сказаться на ценовой политике и привести к удорожанию товаров и услуг.

