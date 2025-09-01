Підвищення тарифів на електроенергію у Хмельницькій області вплине насамперед на комерційний сектор.

Підвищення тарифів на електроенергію у Хмельницькій області відбудеться з 1 вересня 2025 року, повідомляє Politeka.

Таку інформацію підтверджують на сайті Хмельницькобленерго.

НКРЕКП затвердила нові показники для низки операторів системи, включаючи АТ «Хмельницькобленерго».

Відповідно до постанови регулятора від 26 серпня 2025 року, вартість розподілу електроенергії для цього оператора становитиме: для першого класу — 567,52 грн/МВт·год без податку на додану вартість, для другого класу — 3 109,45 грн/МВт·год без ПДВ. Такі параметри почнуть діяти з початку вересня та стосуватимуться споживачів, підключених до мереж компанії.

Рішення НКРЕКП пояснюється потребою забезпечення стабільного функціонування операторів системи розподілу, модернізації електричних мереж і підвищення рівня їхньої надійності. Зміни торкнуться насамперед юридичних осіб і підприємств, адже для побутових користувачів базові тарифи залишаються без змін.

Національна комісія підтвердила, що для населення продовжує діяти механізм покладання спеціальних обов’язків (ПСО), який гарантує фіксовану ціну на електроенергію — 4,32 грн/кВт·год. Додатково залишаються чинними знижені нічні ставки для власників двозонних і тризонних лічильників: 2,16 грн/кВт·год та 1,73 гривень/кВт·год відповідно.

Отже, підвищення тарифів на електроенергію у Хмельницькій області вплине насамперед на комерційний сектор, тоді як для населення оплата за кіловат залишатиметься на попередньому рівні.

Зважаючи на таку інформацію, населення може не турбуватися про підвищення цін.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Київській області: базовий товар опинився під загрозою.