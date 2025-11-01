Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області покликана зменшити матеріальне навантаження в холодний сезон.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області взимку 2025/26 року передбачає часткову компенсацію витрат на комунальні послуги для людей похилого віку, повідомляє Politeka.

Ініціативу реалізує благодійна організація «Карітас Полтава» у межах програми «Допомога на теплу зиму для постраждалих внаслідок війни в Україні», яку підтримує CRS Catholic Relief Services.

Проєкт спрямований на осіб, що втратили житло через бойові дії та нині мешкають у межах Полтавської й Зінківської громад. Його мета — полегшити фінансовий тиск під час опалювального сезону. Представники організації радять стежити за графіками виїздів мобільних команд, аби своєчасно зареєструватися за місцем проживання. Допомога доступна для найбільш уразливих категорій населення — людей з інвалідністю І та ІІ груп, дітей із особливими потребами та громадян, яким виповнилося понад 60 років.

Крім того, програмою можуть скористатися одинокі матері й батьки, вагітні, багатодітні та прийомні родини, а також сім’ї, що виховують дітей віком до трьох років. Підтримка передбачена й для осіб із тяжкими хронічними захворюваннями, лікування яких вимагає значних фінансових витрат. Для подачі заявки необхідно надати паспорт, ідентифікаційний код і довідку внутрішньо переміщеної особи — без цих документів участь у проєкті неможлива.

Отже, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області покликана зменшити матеріальне навантаження в холодний сезон, забезпечуючи соціальну підтримку, стабільність і безпечні умови життя для найвразливіших мешканців регіону.

