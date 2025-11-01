Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области призвана снизить материальную нагрузку в холодный сезон.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области зимой 2025/26 года предусматривает частичную компенсацию расходов на коммунальные услуги для пожилых людей, сообщает Politeka.

Инициативу реализует благотворительная организация «Каритас Полтава» в рамках программы «Помощь на теплую зиму для пострадавших в результате войны в Украине» , поддерживаемой CRS Catholic Relief Services .

Проект направлен на лиц, лишившихся жилья из-за боевых действий и ныне проживающих в пределах Полтавской и Зинковской общин. Его цель – облегчить финансовое давление во время отопительного сезона. Представители организации советуют следить за графиками выездов мобильных команд, чтобы своевременно зарегистрироваться по месту жительства. Помощь доступна наиболее уязвимым категориям населения — людям с инвалидностью I и II групп, детям с особыми потребностями и гражданам, которым исполнилось более 60 лет.

Кроме того, программой могут воспользоваться одинокие матери и родители, беременные, многодетные и приемные семьи, а также семьи, воспитывающие детей младше трех лет. Поддержка предусмотрена и для лиц с тяжелыми хроническими заболеваниями, лечение которых требует больших финансовых затрат. Для подачи заявки необходимо предоставить паспорт, идентификационный код и справку внутри перемещенного лица - без этих документов участие в проекте невозможно.

Итак, гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области призвана уменьшить материальную нагрузку в холодный сезон, обеспечивая социальную поддержку, стабильность и безопасные условия жизни для самых уязвимых жителей региона.

