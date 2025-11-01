Усі отримувачі виплат для ВПО у Львівській області зобов’язані пройти важливу процедуру, щоб не втратити гроші в листопаді.

Частина внутрішньо переміщених осіб у Львівській області ризикує втратити право на отримання виплат для ВПО вже в листопаді 2025 року, повідомляє Politeka.net.

Пенсійний фонд України пояснив, хто може не отримати допомогу, та надав рекомендації, як уникнути припинення.

Для того щоб продовжувати отримувати державну соціальну допомогу, переселенцям необхідно оновити свої персональні дані та підтвердити право на виплати.

Йдеться про обов’язкове повідомлення про всі зміни, які можуть вплинути на нарахування допомоги, зокрема:

зміну прізвища, імені або по батькові;

зміну місця проживання чи реєстрації;

отримання нового паспорта;

виїзд за кордон.

Крім цього, усі отримувачі виплат для ВПО у Львівській області зобов’язані пройти фізичну ідентифікацію до 1 листопада 2025 року. Ця процедура є обов’язковою для підтвердження особи та подальшого отримання державних соціальних виплат.

Фізична ідентифікація обов’язкова для одержувачів наступних видів державної підтримки:

малозабезпечені сім’ї;

люди, які отримують допомогу на дітей під опікою або піклуванням;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також з їх числа, у тому числі з інвалідністю;

батьки-вихователі і прийомні батьки, які отримують грошове забезпечення за соціальні послуги у дитячих будинках сімейного типу або прийомних сім’ях;

діти з тяжкими захворюваннями;

люди, які не мають права на пенсію або мають інвалідність;

одержувачі допомоги на догляд;

особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю;

непрацюючі особи, які досягли пенсійного віку, але ще не набули права на пенсійну виплату.

Способи проходження фізичної ідентифікації:

Особисто — у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України, маючи при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

Онлайн — через електронний підпис Дія.Підпис у особистому кабінеті на порталі електронних послуг Пенсійного фонду.

Через відеозв’язок — подавши заявку на дистанційне проходження процедури на порталі Пенсійного фонду.

За кордоном — звернувшись до дипломатичної установи України для підтвердження факту перебування особи в живих.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Початок опалювального сезону 2025 року у Львові: коли чекати на тепло.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання проїзду у Львівській області: які розцінки тепер.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Львівській області: який товар може різко зникнути з прилавків.