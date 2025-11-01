Часть внутренне перемещенных лиц во Львовской области рискует потерять право на получение выплат для ВПЛ уже в ноябре 2025 года, сообщает Politeka.net.

Пенсионный фонд Украины объяснил, кто может не получить помощь, и предоставил рекомендации, как избежать прекращения.

Чтобы продолжать получать государственную социальную помощь, переселенцам необходимо обновить свои персональные данные и подтвердить право на выплаты.

Речь идет об обязательном уведомлении обо всех изменениях, которые могут повлиять на начисление пособия, в частности:

  • смену фамилии, имени или отчества;
  • смену места жительства или регистрации;
  • получение нового паспорта;
  • выезд за границу.

Кроме того, все получатели выплат для ВПЛ во Львовской области обязаны пройти физическую идентификацию до 1 ноября 2025 года. Эта процедура обязательна для подтверждения личности и дальнейшего получения государственных социальной поддержки.

пенсия, пенсионеры, выплаты, почта

Физическая идентификация обязательна для получателей следующих видов государственной поддержки:

  • малообеспеченные семьи;
  • люди, получающие помощь на детей на попечении или попечении;
  • дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, а также из их числа, в том числе с инвалидностью;
  • родители-воспитатели и приемные родители, получающие денежное довольствие за социальные услуги в детских домах семейного типа или приемных семьях;
  • дети с тяжелыми заболеваниями;
  • люди, не имеющие права на пенсию или имеющие инвалидность;
  • получатели пособия по уходу;
  • лица с инвалидностью с детства и с инвалидностью;
  • неработающие лица, достигшие пенсионного возраста, но еще не получившие права на пенсионную выплату.

Способы прохождения физической идентификации:

  • Лично — в любом сервисном центре ПФУ Украины, имея при себе паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.
  • Онлайн - через электронную подпись Дия. Подпись в личном кабинете на портале электронных услуг Пенсионного фонда.
  • Через видеосвязь – подав заявку на дистанционное прохождение процедуры на портале ПФУ.
  • За границей — обратившись в дипломатическое учреждение Украины для подтверждения факта нахождения личности в живых.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Начало отопительного сезона 2025 года во Львове: когда ждать тепло.

Также Politeka сообщала, Подорожание проезда во Львовской области: какие расценки теперь.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов во Львовской области: какой товар может резко исчезнуть с прилавков.