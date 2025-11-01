Все получатели выплат для ВПЛ во Львовской области обязаны пройти важную процедуру, чтобы не потерять деньги в ноябре.

Часть внутренне перемещенных лиц во Львовской области рискует потерять право на получение выплат для ВПЛ уже в ноябре 2025 года, сообщает Politeka.net.

Пенсионный фонд Украины объяснил, кто может не получить помощь, и предоставил рекомендации, как избежать прекращения.

Чтобы продолжать получать государственную социальную помощь, переселенцам необходимо обновить свои персональные данные и подтвердить право на выплаты.

Речь идет об обязательном уведомлении обо всех изменениях, которые могут повлиять на начисление пособия, в частности:

смену фамилии, имени или отчества;

смену места жительства или регистрации;

получение нового паспорта;

выезд за границу.

Кроме того, все получатели выплат для ВПЛ во Львовской области обязаны пройти физическую идентификацию до 1 ноября 2025 года. Эта процедура обязательна для подтверждения личности и дальнейшего получения государственных социальной поддержки.

Физическая идентификация обязательна для получателей следующих видов государственной поддержки:

малообеспеченные семьи;

люди, получающие помощь на детей на попечении или попечении;

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, а также из их числа, в том числе с инвалидностью;

родители-воспитатели и приемные родители, получающие денежное довольствие за социальные услуги в детских домах семейного типа или приемных семьях;

дети с тяжелыми заболеваниями;

люди, не имеющие права на пенсию или имеющие инвалидность;

получатели пособия по уходу;

лица с инвалидностью с детства и с инвалидностью;

неработающие лица, достигшие пенсионного возраста, но еще не получившие права на пенсионную выплату.

Способы прохождения физической идентификации:

Лично — в любом сервисном центре ПФУ Украины, имея при себе паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Онлайн - через электронную подпись Дия. Подпись в личном кабинете на портале электронных услуг Пенсионного фонда.

Через видеосвязь – подав заявку на дистанционное прохождение процедуры на портале ПФУ.

За границей — обратившись в дипломатическое учреждение Украины для подтверждения факта нахождения личности в живых.

