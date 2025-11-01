Часть внутренне перемещенных лиц во Львовской области рискует потерять право на получение выплат для ВПЛ уже в ноябре 2025 года, сообщает Politeka.net.
Пенсионный фонд Украины объяснил, кто может не получить помощь, и предоставил рекомендации, как избежать прекращения.
Чтобы продолжать получать государственную социальную помощь, переселенцам необходимо обновить свои персональные данные и подтвердить право на выплаты.
Речь идет об обязательном уведомлении обо всех изменениях, которые могут повлиять на начисление пособия, в частности:
- смену фамилии, имени или отчества;
- смену места жительства или регистрации;
- получение нового паспорта;
- выезд за границу.
Кроме того, все получатели выплат для ВПЛ во Львовской области обязаны пройти физическую идентификацию до 1 ноября 2025 года. Эта процедура обязательна для подтверждения личности и дальнейшего получения государственных социальной поддержки.
Физическая идентификация обязательна для получателей следующих видов государственной поддержки:
- малообеспеченные семьи;
- люди, получающие помощь на детей на попечении или попечении;
- дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, а также из их числа, в том числе с инвалидностью;
- родители-воспитатели и приемные родители, получающие денежное довольствие за социальные услуги в детских домах семейного типа или приемных семьях;
- дети с тяжелыми заболеваниями;
- люди, не имеющие права на пенсию или имеющие инвалидность;
- получатели пособия по уходу;
- лица с инвалидностью с детства и с инвалидностью;
- неработающие лица, достигшие пенсионного возраста, но еще не получившие права на пенсионную выплату.
Способы прохождения физической идентификации:
- Лично — в любом сервисном центре ПФУ Украины, имея при себе паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.
- Онлайн - через электронную подпись Дия. Подпись в личном кабинете на портале электронных услуг Пенсионного фонда.
- Через видеосвязь – подав заявку на дистанционное прохождение процедуры на портале ПФУ.
- За границей — обратившись в дипломатическое учреждение Украины для подтверждения факта нахождения личности в живых.
