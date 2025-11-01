Місцеві мешканці з Києва переймаються тим, чи є якісь зміни у субсидії для ВПО з 1 листопада, тож розповідаємо деталі.

ВПО у Києві, які отримують субсидії, повинні звернути увагу на актуальні правила оформлення допомоги з 1 листопада, повідомляє Politeka.

Субсидії для ВПО у Києві з 1 листопада передбачають певні зміни у процедурі подачі документів та перерахунку виплат.

Для багатьох домогосподарств усе відбувається автоматично, проте деяким категоріям громадян потрібно особисто подати заяву до Пенсійного фонду України.

Субсидії для ВПО у Києві з 1 листопада для більшості громадян були перепризначені автоматично ще на початку травня 2025 року. Якщо відомості про майновий стан та склад домогосподарства не змінилися, додаткових кроків робити не треба.

Водночас особисте звернення обов’язкове, якщо кількість мешканців менша, ніж зазначено у реєстрації, якщо у квартирі живуть переселенці, якщо житло орендується і орендарі оплачують комунальні послуги.

Також звернення потрібне якщо оформляється підтримка на скраплений газ чи тверде і рідке пічне паливо, а також якщо допомога була встановлена на рівні 0,0 грн.

Документи можна подавати різними способами. Це можливо особисто через ЦНАП, надіславши поштою або онлайн через вебпортал електронних послуг чи мобільний додаток ПФУ.

Також можна скористатися порталом Дія або звернутися до уповноважених представників територіальної громади. Важливо робити це протягом 30 днів після змін у складі домогосподарства або умов проживання, щоб допомога нараховувалася без затримок.

Нагадаємо, що переселенці мають право на підтримку за місцем фактичного проживання незалежно від реєстрації. Наявність договору оренди не є обов’язковою умовою.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Київській області: де щомісяця обіцяють платити до 34 тисяч.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Київській області: де відбуватиметься видача допомоги.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Київській області: умови та порядок отримання.