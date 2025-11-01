Местные жители из Киева озабочены тем, есть ли какие-то изменения в субсидии для ВПЛ с 1 ноября, поэтому рассказываем детали.

ВПЛ в Киеве, получающие субсидии, должны обратить внимание на актуальные правила оформления помощи с 1 ноября, сообщает Politeka.

Субсидии для ВПЛ в Киеве с 1 ноября предусматривают определенные изменения в процедуре подачи документов и перерасчета выплат.

Для многих домохозяйств все происходит автоматически, однако, некоторым категориям граждан нужно лично подать заявление в Пенсионный фонд Украины.

Субсидии для ВПЛ в Киеве с 1 ноября для большинства граждан были переназначены автоматически еще в начале мая 2025 года. Если сведения об имущественном состоянии и составе домохозяйства не изменились, дополнительных шагов делать не следует.

В то же время, личное обращение обязательно, если количество жителей меньше, чем указано в регистрации, если в квартире живут переселенцы, если жилье арендуется и арендаторы оплачивают коммунальные услуги.

Также обращение нужно, если оформляется поддержка на сжиженный газ или твердое и жидкое печное топливо, а также если помощь была установлена ​​на уровне 0,0 грн.

Документы можно подавать разными способами. Это возможно лично через ЦНАП, отправив по почте или онлайн через веб-портал электронных услуг или мобильное приложение ПФУ.

Также можно воспользоваться порталом Действие или обратиться к уполномоченным представителям территориального общества. Важно делать это в течение 30 дней после изменений в составе домохозяйства или условий проживания, чтобы пособие начислялось без задержек.

Напомним, что переселенцы имеют право на поддержку по месту фактического жительства независимо от регистрации. Наличие договора аренды не обязательно.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Работа для пенсионеров в Киевской области: где ежемесячно обещают платить до 34 тысяч.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области: где будет проходить выдача помощи.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области: условия и порядок получения.