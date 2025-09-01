Повышение тарифов на электроэнергию в Хмельницкой области повлияет прежде всего на коммерческий сектор.

Повышение тарифов на электроэнергию в Хмельницкой области состоится с 1 сентября 2025, сообщает Politeka.

Такую информацию подтверждают на сайте Хмельницкоблэнерго .

НКРЭКУ утвердила новые показатели для ряда операторов системы, включая АО «Хмельницкоблэнерго».

Согласно постановлению регулятора от 26 августа 2025 года, стоимость распределения электроэнергии для этого оператора составит: для первого класса — 567,52 грн/МВтч без налога на добавленную стоимость, для второго класса — 3 109,45 грн/МВтч без НДС. Такие параметры начнут действовать с начала сентября и будут касаться потребителей, подключенных к сетям компании.

Решение НКРЭКУ объясняется потребностью обеспечения стабильного функционирования операторов системы распределения, модернизации электрических сетей и повышения их надежности. Изменения коснутся, прежде всего, юридических лиц и предприятий, ведь для бытовых пользователей базовые тарифы остаются без изменений.

Национальная комиссия подтвердила, что для населения продолжает действовать механизм возложения специальных обязанностей (ПСО), гарантирующий фиксированную цену на электроэнергию — 4,32 грн/кВт·ч. Дополнительно остаются в силе сниженные ночные ставки для владельцев двухзонных и трехзонных счетчиков: 2,16 гривен/кВтч и 1,73 грн/кВтч соответственно.

Следовательно, повышение тарифов на электроэнергию в Хмельницкой области повлияет, прежде всего, на коммерческий сектор, тогда как для населения оплата за киловатт будет оставаться на прежнем уровне.

Ввиду такой информации население может не беспокоиться о повышении цен.

