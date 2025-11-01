До пакунків входять гігієнічні засоби й безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області, що допомагають забезпечити базові потреби.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області можна отримати через роботу гуманітарного центру «Єднання», що функціонує у Кропивницькому, повідомляє Politeka.

Розподіл допомоги відбувається періодично, про що нагадує Олександрівська районна державна адміністрація.

Хаб «Єднання» створений Покровською міською військовою адміністрацією для підтримки переселенців із Покровської громади, які через бойові дії були змушені залишити рідні оселі й тепер мешкають на території Кіровоградщини. Основне завдання ініціативи полягає у наданні гуманітарної підтримки, консультацій та інформаційних послуг. До пакунків входять гігієнічні засоби й безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області, що допомагають забезпечити базові потреби.

Цей центр став місцем, де переселенці з Покровського району отримують необхідну увагу та підтримку з боку громади й партнерів. Щоб визначити актуальні запити, адміністрація просить осіб, які прибули з Покровська, заповнити спеціальну анкету в Google Forms. Зібрані дані дають змогу підготувати звернення до українських і міжнародних донорів для подальшого залучення допомоги та ефективного розподілу ресурсів.

Для тих, хто не може скористатися онлайн-формою, діє прийом у центрі з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00. Працівники допомагають пройти реєстрацію, консультують і приймають заявки щодо потреб.

Підтримка спрямована передусім на найбільш уразливі категорії населення — людей похилого віку, осіб із серйозними хворобами та громадян з інвалідністю І чи ІІ групи. Актуальні оголошення про видачу наборів публікуються у Telegram-каналі організації.

