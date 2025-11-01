В пакеты входят гигиенические средства и бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области, которые помогают обеспечить базовые потребности.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области можно получить через работу гуманитарного центра «Единение», функционирующего в Кропивницком, сообщает Politeka.

Распределение пособия происходит периодически, о чем напоминает Александровская районная государственная администрация .

Хаб «Единение» создан Покровской городской военной администрацией для поддержки переселенцев из Покровской общины, которые из-за боевых действий были вынуждены покинуть родные дома и теперь проживают на территории Кировоградщины. Основная задача инициативы состоит в предоставлении гуманитарной поддержки, консультаций и информационных услуг. В пакеты входят гигиенические средства и бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области, которые помогают обеспечить базовые потребности.

Этот центр стал местом, где переселенцы из Покровского района получают необходимое внимание и поддержку со стороны общины и партнеров. Чтобы определить актуальные запросы, администрация просит прибывших из Покровска заполнить специальную анкету в Google Forms. Собранные данные позволяют подготовить обращение к украинским и международным донорам для дальнейшего привлечения помощи и эффективного распределения ресурсов.

Для тех, кто не может воспользоваться онлайн-формой, действует прием в центре с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00. Работники помогают пройти регистрацию, консультируют и принимают заявки по потребностям.

Поддержка направлена ​​прежде всего на наиболее уязвимые категории населения — пожилых людей, лиц с серьезными болезнями и граждан с инвалидностью I или II группы. Актуальные объявления о выдаче наборов публикуются в Telegram канале организации.

