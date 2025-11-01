Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпрі стало однією з головних тем для обговорення за останній час.

Документ, що регулює підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпрі, наразі перебуває на розгляді, але вже містить конкретні цифри, повідомляє Politeka.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпрі передбачене проєктом рішення, який стосується теплової енергії та її постачання для населення, бюджетних установ і підприємств.

Хоча документ ще не підписаний мером, він фактично визначає орієнтири для нового опалювального сезону. Проєкт розроблений для споживачів, підключених до Придніпровської теплової електростанції.

Згідно з опублікованими розрахунками, вартість теплової енергії для населення становитиме 1362,37 грн за 1 Гкал з урахуванням ПДВ. Для бюджетних установ ціну визначено на рівні 1365,62, а для інших категорій - 1363,69.

Транспортування тепла оцінюється у 204,12 грн за 1 Гкал для населення, 206,66 - для бюджетних організацій та 205,15 - для інших клієнтів. Постачання теплової енергії коштуватиме однаково для всіх - 37,68.

Наразі рішення про підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпрі ще не набрало чинності, адже триває етап погодження. Остаточне затвердження відбудеться лише після завершення всіх необхідних процедур.

У міськраді пояснюють, що ціна тепла формується на основі витрат підприємства на виробництво, транспортування та постачання, а також враховує чинне законодавство.

Для мешканців міста та області зміни стануть відчутними після офіційного затвердження розцінок. Якщо рішення буде ухвалено найближчим часом, оновлені ціни діятимуть упродовж усього опалювального сезону 2025–2026 років.

