Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепре стало одной из главных тем для обсуждения за последнее время.

Документ, регулирующий повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепре , находится на рассмотрении, но уже содержит конкретные цифры, сообщает Politeka.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепре предусмотрено проектом решения, касающегося тепловой энергии и ее снабжения населением, бюджетными учреждениями и предприятиями.

Хотя документ еще не подписан мэром, он фактически определяет ориентиры нового отопительного сезона. Проект разработан для потребителей, подключенных к Приднепровской тепловой электростанции.

Согласно опубликованным расчетам, стоимость тепловой энергии для населения будет составлять 1362,37 грн за 1 Гкал с учетом НДС. Для бюджетных учреждений цена определена на уровне 1365,62, а для других категорий – 1363,69.

Транспортировка тепла оценивается в 204,12 грн за 1 Гкал для населения, 206,66 – для бюджетных организаций и 205,15 – для других клиентов. Поставка тепловой энергии обойдется одинаково для всех - 37,68.

Пока решение о повышении тарифов на коммунальные услуги в Днепре еще не вступило в силу, ведь идет этап согласования. Окончательное утверждение произойдет только после завершения всех необходимых процедур.

В горсовете объясняют, что цена тепла формируется на основе расходов предприятия на производство, транспортировку и поставку, а также учитывает действующее законодательство.

Для жителей города и области изменения станут ощутимы после официального утверждения расценок. Если решение будет принято в ближайшее время, обновленные цены будут действовать в течение всего отопительного сезона 2025-2026 годов.

