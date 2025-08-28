Нова система оплати проїзду у Запоріжжі прискорює посадку, знижує кількість помилок під час розрахунків та робить пересування комфортним.

Нова система оплати проїзду у Запоріжжі почала діяти з серпня та вже доступна для мешканців і гостей, повідомляє Politeka.

Відтепер для користування міським транспортом запроваджено спеціальні картки, які дозволяють здійснювати розрахунки безготівково.

Як інформує пресслужба КП «Запоріжелектротранс», валідатори встановлені у тролейбусах, автобусах і трамваях. Пасажири можуть прикласти картку чи смартфон для підтвердження платежу. Для цього створено новий платіжний інструмент — транспортну картку «Січ Загальна». Її видають у пунктах за адресою: вул. Шкільна, 2. Один працює у касі депо, інший — біля центрального входу підприємства. Прийом відвідувачів здійснюється у робочі дні з 08:00 до 15:30.

Попит високий, проте організатори зазначають, що черг вдається уникати завдяки можливості обрати зручний час для отримання. Вартість складає 60 гривень, сплата проводиться одразу на місці, а сам процес організований через термінали EasyPay. Після активації картка стає універсальним способом оплати у всіх видах муніципального транспорту.

У міському комунальному підприємстві підкреслюють, що перехід на безготівкові платежі є частиною цифровізації міських послуг. Пасажири більше не витрачають час на пошук дрібних грошей або очікування решти — достатньо скористатися валідатором.

За словами представників «Запоріжелектротрансу», нова система оплати проїзду у Запоріжжі прискорює посадку, знижує кількість помилок під час розрахунків та робить пересування комфортним як для користувачів, так і для водіїв.

