Новая система оплаты проезда в Запорожье начала действовать с августа и уже доступна жителям и гостям, сообщает Politeka.

Теперь для пользования городским транспортом введены специальные карты, позволяющие осуществлять расчеты безналично.

Как информирует прессслужба КП «Запорожэлектротранс», валидаторы установлены в троллейбусах, автобусах и трамваях. Пассажиры могут приложить карту или смартфон для подтверждения платежа. Для этого создан новый платежный инструмент — транспортная карта «Сечь Общая». Ее выдают в пунктах по адресу ул. Школьная, 2. Один работает в кассе депо, другой возле центрального входа предприятия. Прием посетителей осуществляется в рабочие дни с 08:00 до 15:30.

Спрос высок, однако организаторы отмечают, что очередь удается избегать благодаря возможности выбрать удобное время для получения. Стоимость составляет 60 гривен, оплата производится сразу на месте, а сам процесс организован через терминалы EasyPay. После активации карта становится универсальным способом оплаты по всем видам муниципального транспорта.

В городском коммунальном предприятии подчеркивают, что переход на безналичные платежи является частью цифровизации городских услуг. Пассажиры больше не тратят время на поиск мелочей или ожидания остальных — достаточно воспользоваться валидатором.

По словам представителей «Запорожэлектротранса», новая система оплаты проезда в Запорожье ускоряет посадку, снижает количество ошибок при расчетах и ​​делает передвижение комфортным как для пользователей, так и для водителей.

