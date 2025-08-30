Нова система оплати проїзду в Сумській області офіційно запущена, повідомляє Politeka.

Тепер жителі Конотопа можуть розраховуватися за поїздки електронною карткою «Конотопка», сумісною з валідаторами, встановленими у 60 автобусах і трамваях. Розробка цього проєкту тривала з минулого року і включає мобільний додаток, що дозволяє користуватися електронними чергами у ЦНАП, медичних закладах та отримувати актуальні новини міста.

Керівник проєкту E-Pass Олександр Колесніков підкреслив широкий спектр можливостей системи. Унікальний дизайн картки присвячений історичній річці, яка колись протікала через Конотоп. Комерційний директор КП «Конотопське трамвайне управління» Сергій Тягній додав, що ця річка відігравала важливу роль у зміцненні міста.

У підприємстві повідомили, що кондуктори були переведені на інші посади, частина працівників працює контролерами. Паперові квитки більше не продають, а персонал допомагає впроваджувати електронний метод оплати. Директор КП Віктор Тимошенко зазначив, що такий формат показав ефективність у містах-партнерах та сприяє збільшенню фінансових надходжень.

Пільгові картки видає Управління соціального захисту населення. Їх можуть отримати учасники бойових дій, люди з інвалідністю, пенсіонери, багатодітні родини та інші категорії громадян. Видача проводиться у холі управління з понеділка по п’ятницю.

Міський голова Артем Семеніхін повідомив, що проєкт реалізується за підтримки партнера Easy Pay. Для школярів окрему картку запровадять з 1 вересня. Нова система оплати проїзду в Сумській області запрацювала 22 липня, надаючи мешканцям сучасний, зручний спосіб розрахунку за поїздки у громадському транспорті, що полегшує користування транспортом і скорочує час на придбання квитків.

Джерело: Конотопська міськрада

