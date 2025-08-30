Новая система оплаты проезда в Сумской области официально запущена, сообщает Politeka.

Теперь жители Конотопа могут рассчитываться за поездки по электронной карте «Конотопка», совместимой с валидаторами, установленными в 60 автобусах и трамваях. Разработка этого проекта продолжалась с прошлого года и включает в себя мобильное приложение, позволяющее пользоваться электронными очередями в ЦНАП, медицинских учреждениях и получать актуальные новости города.

Руководитель проекта E-Pass Александр Колесников подчеркнул широкий спектр возможностей системы. Уникальный дизайн карты посвящен исторической реке, когда-то протекавшей через Конотоп. Коммерческий директор КП «Конотопское трамвайное управление» Сергей Тягний добавил, что эта река играла немаловажную роль в укреплении города.

В предприятии сообщили, что кондукторы были переведены на другие должности, часть трудящихся работает контролерами. Бумажные билеты больше не продаются, а персонал помогает внедрять электронный метод оплаты. Директор КП Виктор Тимошенко отметил, что такой формат показал эффективность в городах-партнерах и способствует увеличению финансовых поступлений.

Льготные карты выдает Управление социальной защиты населения. Их могут получить участники боевых действий, люди с инвалидностью, пенсионеры, многодетные семьи и другие категории граждан. Выдача производится в холле управления с понедельника по пятницу.

Мэр Артем Семенихин сообщил, что проект реализуется при поддержке партнера Easy Pay. Для школьников отдельную карту введут с 1 сентября. Новая система оплаты проезда в Сумской области заработала 22 июля, предоставляя жителям современный, удобный способ расчета за поездки в общественном транспорте, что облегчает использование транспорта и сокращает время на приобретение билетов.

Источник: Конотопский горсовет

