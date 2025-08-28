Дефіцит продуктів у Полтавській області цього року помітно впливає на вартість яблук, які стали рекордно дорогими для споживачів, повідомляє Politeka.

Україна фактично залишилася без місцевих товарів, а звичні для українців фрукти дедалі більше перетворюються на преміальні товари. Середня ціна на яблука досягла 85,20 грн за кілограм, що утричі перевищує показники минулого року.

За даними EastFruit Weekly Ukraine, ринок заповнили переважно імпортні яблука, головним чином з Польщі.

"Наразі ми залишилися практично без місцевих яблук", — повідомляє Олександр Хорєв.

У червні минулого року середня ціна становила 28,11 грн за кілограм, нині — 85,20, що демонструє триразовий ріст.

Аграрний експерт Іван Томич виділяє основні причини дефіциту: старіння садів та скорочення площ під яблунями. Через це галузь поступово втрачає продуктивність. На ринку індикатор цін тепер визначають банани, які залишаються популярною альтернативою. Їхня ціна нині 74,15 грн за кілограм, торік вона становила 64,03.

Експерти попереджають, що якщо нинішня тенденція збережеться, фрукти остаточно можуть перейти до категорії преміальних фруктів, недоступних для більшості споживачів.

Відповідно, дефіцит продуктів у Полтавській області значно підвищує ризики подальшого зростання вартості традиційних фруктів, які раніше вважалися доступними для широкого кола громадян.

До слова, у Полтавській області також дорожчає манна крупа.

Для порівняння, середньомісячні показники липня свідчать, що Metro утримував розцінки на рівні 28,83 грн, а Novus – 36,52. Таким чином, середній приріст на манку склав приблизно 2,12, що відображає загальну тенденцію подорожчання крупи в роздрібних мережах.

Джерело: Громадське

