Подорожчання манної крупи в Полтавській області відчули споживачі, які купують продукт бренду Хуторок вагою 800 грамів, повідомляє Politeka.

Середній цінник за кілограм на кінець серпня 2025 року становить 35,03 грн.

За даними торговельних мереж, Metro пропонує манку по 34,56 грн, Novus – 35,49. Порівняно з середньомісячними цінами липня, коли Metro утримував розцінки на рівні 28,83, а Novus – 36,52, середній показник зростання становить 2,12. Це підвищення свідчить про тенденцію до подорожчання популярної крупи на регіональному ринку.

Індекс споживчих цін за останній місяць демонструє поступове підвищення вартості. З 25 липня по 8 серпня ціна на манку залишалася на рівні 32,91 грн, після чого з 9 серпня вартість піднялася до 35,78 і трохи знизилася до 35,03 у середині місяця. Така динаміка показує, що навіть незначні коливання у ціні впливають на середній показник по регіону, формуючи новий рівень вартості.

Різниця у розцінках між магазинами Metro та Novus, що перевищує 0,9 гривень за упаковку, залишає споживачам простір для вибору. Покупці, які планують регулярне придбання крупи, можуть порівнювати пропозиції та обирати оптимальний варіант залежно від зручності та бюджету.

Отже, подорожчання манної крупи в Полтавській області вже відчутне. Середній цінник 35,03 гривень за упаковку вагою 800 грамів демонструє підвищення порівняно з попереднім місяцем. Споживачам слід враховувати різницю у вартості в різних торговельних точках і планувати покупки з урахуванням цих коливань.

Стабільність у мережах Metro та Novus свідчить про контроль ринку, але невеликі щоденні зміни все одно формують нові середні показники для регіону.

