Безкоштовні продукти для ВПО у Полтаві надаються благодійним фондом «Карітас», проте отримати їх можуть лише переселенці, що відповідають певним критеріям, повідомляє Politeka.net.
Про це йдеться в повідомленні фонду на сторінці Фейсбук.
Благодійна організація «Карітас Полтава» продовжує надавати підтримку людям, які вимушено покинули свої домівки через війну. У рамках проєкту «Гуманітарна допомога та відновлення життєзабезпечення на постраждалих від війни територіях України» розпочато реєстрацію на отримання транзитних продуктових наборів.
Безкоштовні продукти для ВПО у Полтаві призначені для переселенців, які нещодавно переїхали до приймаючої громади і перебувають у ній не більше ніж 60 днів. Подати заявку можуть ті переселенці, які відповідають хоча б одному з критеріїв вразливості.
До таких категорій належать:
- особи з інвалідністю першої, другої або третьої групи, а також ті, хто має інвалідність з дитинства;
- люди, що страждають на тяжкі хронічні або серйозні захворювання;
- люди похилого віку, яким виповнилося 60 і більше років;
- самотні матері чи батьки, а також опікуни неповнолітніх дітей або осіб з інвалідністю, що не можуть самостійно себе забезпечувати;
- багатодітні сім’ї, де виховується троє і більше неповнолітніх дітей;
- вагітні жінки, а також матері з дітьми віком до 3 років;
- домогосподарства, які втратили основне джерело доходу внаслідок війни.
Реєстрація проходить у місті Полтава за адресою: вулиця Пилипа Орлика, 20/1. Прийом заявників здійснюється щодня з 9:00 до 18:00.
Щоб зареєструватися для отримання безкоштовних продуктів для ВПО у Полтаві, необхідно мати при собі пакет документів. До нього входять:
- паспорт громадянина України (оригінал документа);
- ідентифікаційний код;
- довідка внутрішньо переміщеної особи, видана не більше ніж 30 днів тому;
- реквізити банківського рахунку у форматі IBAN;
- документи, що підтверджують належність до однієї з категорій вразливості (наприклад, довідка про інвалідність, свідоцтва про народження дітей тощо);
- довідка форми ОК-5 або ОК-7.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Полтавській області: з якою неприємністю зіткнулися українці.
Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Полтавській області: хто може розраховувати на таку важливу підтримку.
Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області: що потрібно для поселення.