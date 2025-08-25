Безкоштовні продукти для ВПО у Полтаві призначені не для всіх українських переселенців.

Безкоштовні продукти для ВПО у Полтаві надаються благодійним фондом «Карітас», проте отримати їх можуть лише переселенці, що відповідають певним критеріям, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні фонду на сторінці Фейсбук.

Благодійна організація «Карітас Полтава» продовжує надавати підтримку людям, які вимушено покинули свої домівки через війну. У рамках проєкту «Гуманітарна допомога та відновлення життєзабезпечення на постраждалих від війни територіях України» розпочато реєстрацію на отримання транзитних продуктових наборів.

Безкоштовні продукти для ВПО у Полтаві призначені для переселенців, які нещодавно переїхали до приймаючої громади і перебувають у ній не більше ніж 60 днів. Подати заявку можуть ті переселенці, які відповідають хоча б одному з критеріїв вразливості.

До таких категорій належать:

особи з інвалідністю першої, другої або третьої групи, а також ті, хто має інвалідність з дитинства;

люди, що страждають на тяжкі хронічні або серйозні захворювання;

люди похилого віку, яким виповнилося 60 і більше років;

самотні матері чи батьки, а також опікуни неповнолітніх дітей або осіб з інвалідністю, що не можуть самостійно себе забезпечувати;

багатодітні сім’ї, де виховується троє і більше неповнолітніх дітей;

вагітні жінки, а також матері з дітьми віком до 3 років;

домогосподарства, які втратили основне джерело доходу внаслідок війни.

Реєстрація проходить у місті Полтава за адресою: вулиця Пилипа Орлика, 20/1. Прийом заявників здійснюється щодня з 9:00 до 18:00.

Щоб зареєструватися для отримання безкоштовних продуктів для ВПО у Полтаві, необхідно мати при собі пакет документів. До нього входять:

паспорт громадянина України (оригінал документа);

ідентифікаційний код;

довідка внутрішньо переміщеної особи, видана не більше ніж 30 днів тому;

реквізити банківського рахунку у форматі IBAN;

документи, що підтверджують належність до однієї з категорій вразливості (наприклад, довідка про інвалідність, свідоцтва про народження дітей тощо);

довідка форми ОК-5 або ОК-7.

