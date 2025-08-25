Бесплатные продукты для ВПЛ в Полтаве предназначены не для всех украинских переселенцев.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Полтаве предоставляются благотворительным фондом «Каритас», однако получить их могут только переселенцы, отвечающие определенным критериям, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении фонда на странице Фейсбук .

Благотворительная организация «Каритас Полтава» продолжает оказывать поддержку людям, вынужденно покинувшим свои дома из-за войны. В рамках проекта «Гуманитарная помощь и восстановление жизнеобеспечения на пострадавших от войны территориях Украины» начата регистрация на получение транзитных продуктовых наборов.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Полтаве предназначены для переселенцев, которые недавно переехали в принимающую общину и находятся в ней не более 60 дней. Подать заявку могут те переселенцы, которые отвечают хотя бы одному из критериев уязвимости.

К таким категориям относятся:

лица с инвалидностью первой, второй или третьей группы, а также имеющие инвалидность с детства;

люди, страдающие тяжелыми хроническими или серьезными заболеваниями;

пожилые люди, которым исполнилось 60 и более лет;

одинокие матери или родители, а также опекуны несовершеннолетних детей или лиц с инвалидностью, которые не могут самостоятельно себя обеспечивать;

многодетные семьи, где воспитывается трое и более несовершеннолетних детей;

беременные женщины, а также матери с детьми младше 3 лет;

домохозяйства, потерявшие основной источник дохода в результате войны.

Регистрация проходит в городе Полтава по адресу: улица Пилипа Орлика, 20/1. Прием заявителей осуществляется ежедневно с 9:00 до 18:00.

Чтобы зарегистрироваться для получения бесплатных продуктов для ВПЛ в Полтаве, необходимо иметь при себе пакет документов. В него входят:

паспорт гражданина Украины (оригинал документа);

идентификационный код;

справка внутренне перемещенного лица, выданная не более 30 дней назад;

реквизиты банковского счета в формате IBAN;

документы, подтверждающие принадлежность к одной из категорий уязвимости (например, справка об инвалидности, свидетельства о рождении детей и т.п.);

справки формы ОК-5 или ОК-7.

