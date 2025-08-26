Подорожание манной крупы в Полтавской области испытали потребители, покупающие продукт бренда Хуторок весом 800 грамм, сообщает Politeka.

Средний ценник за килограмм на конец августа 2025 составляет 35,03 грн.

По данным торговых сетей Metro предлагает манку по 34,56 грн, Novus – 35,49. По сравнению со среднемесячными ценами июля, когда Metro удерживало расценки на уровне 28,83, а Novus – 36,52, средний показатель роста составляет 2,12. Это повышение свидетельствует о тенденции к удорожанию популярной крупы на региональном рынке.

Индекс потребительских цен за последний месяц показывает постепенное повышение стоимости. С 25 июля по 8 августа цена на манку оставалась на уровне 32,91 грн., после чего с 9 августа стоимость поднялась до 35,78 и немного снизилась до 35,03 в середине месяца. Такая динамика показывает, что даже незначительные колебания в цене оказывают влияние на средний показатель по региону, формируя новый уровень стоимости.

Разница в расценках между магазинами Metro и Novus, превышающая 0,9 гривен за упаковку, оставляет потребителям простор для выбора. Покупатели, планирующие регулярное приобретение крупы, могут сравнивать предложения и выбирать оптимальный вариант в зависимости от удобства и бюджета.

Следовательно, подорожание манной крупы в Полтавской области уже ощутимо. Средний ценник 35,03 гривен за упаковку весом 800 грамм демонстрирует повышение по сравнению с предыдущим месяцем. Потребителям следует учитывать разницу в стоимости в разных торговых точках и планировать покупки с учетом этих колебаний.

Стабильность в сетях Metro и Novus свидетельствует о контроле рынка, но небольшие ежедневные изменения все равно формируют новые средние показатели для региона.

