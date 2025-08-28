Дефицит продуктов в Полтавской области в этом году заметно влияет на стоимость яблок, ставших рекордно дорогими для потребителей, сообщает Politeka.

Украина фактически осталась без местных товаров, а привычные для украинцев фрукты все больше превращаются в премиальные товары. Средняя цена на яблоки достигла 85,20 грн за килограмм, что в три раза превышает показатели в прошлом году.

По данным EastFruit Weekly Ukraine, рынок заполнили преимущественно импортные яблоки, главным образом из Польши.

"Сейчас мы остались практически без местных яблок" , - сообщает Александр Хорев.

В июне прошлого года средняя цена составила 28,11 грн за килограмм, в настоящее время – 85,20, что демонстрирует трехкратный рост.

Аграрный эксперт Иван Томич выделяет основные причины дефицита: старение садов и сокращение площадей под яблонями. Поэтому отрасль постепенно теряет производительность. На рынке индикатор цен теперь определяют бананы, остающиеся популярной альтернативой. Их цена сейчас 74,15 грн за килограмм, в прошлом году она составила 64,03.

Эксперты предупреждают, что если нынешняя тенденция сохранится, фрукты могут окончательно перейти к категории премиальных фруктов, недоступных для большинства потребителей.

Соответственно, дефицит продуктов в Полтавской области значительно повышает риски дальнейшего роста стоимости традиционных фруктов, ранее считавшихся доступными широкому кругу граждан.

Кстати, в Полтавской области также дорожает манная крупа.

Для сравнения, среднемесячные показатели июля свидетельствуют, что Metro удерживало расценки на уровне 28,83 грн, а Novus – 36,52. Таким образом, средний прирост на манку составил примерно 2,12, что отражает общую тенденцию удорожания крупы в розничных сетях.

