Обмеження руху в Чернівцях запроваджують на кількох вулицях через ремонт водогону та святкові заходи, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає міська рада.

Найдовше перекриття очікується на вулиці Олекси Вільшини. З 22 серпня до 20 вересня включно рух транспорту буде повністю заборонений на ділянці від перехрестя з 3-м провулком Олекси Вільшини до перехрестя з 1-м провулком Осіннім. Причиною стало проведення реконструкції аварійної частини напірного водогону.

На вулиці Коломийській також введуть повне обмеження руху з 1 до 16 вересня. Перекриття стосується ділянки від будинку номер 13 до будинку номер 15-А у зв’язку з аналогічними роботами з відновлення водопровідних мереж.

Окремо міська влада повідомила про тимчасові зміни на вулиці Коломийській. Тамтимчасово запровадять перекриття. У період з 1 по 16 вересня транспорт не зможе пересуватися ділянкою між будинками №13 та №15-А. Такі заборони зумовлені проведенням ремонтних робіт.

Мешканцям і водіям радять планувати маршрути завчасно та враховувати обмеження руху в Чернівцях на зазначених ділянках протягом цих днів.

До слова, місцеві мешканці Тернопільщини також тимчасово зіткнуться з незручностями на вул. Товмоченської. Від Гусятинської до Д. Січинського, 12-А буде закрито для проїзду з 6 серпня по 20 грудня у зв’язку з капітальним ремонтом дорожнього покриття.

Крім того, у Чернівецькій області запроваджено сезонні обмеження для вантажного транспорту. Якщо температура повітря перевищує 28°C, заборонено пересування вантажівок вагою понад 24 тонни та з навантаженням на вісь більше 7 тонн.

