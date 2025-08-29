Жителям и водителям советуют планировать маршруты раньше времени и учитывать ограничения движения в Черновцах на указанных участках в течение этих дней.

Ограничение движения в Черновцах вводится на нескольких улицах из-за ремонта водопровода и праздничных мероприятий, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет городской совет .

Длиннейшее перекрытие ожидается на улице Олексы Вильшины. С 22 августа по 20 сентября включительно движение транспорта будет полностью запрещено на участке от перекрестка с 3-м переулком Олексы Вильшины до перекрестка с 1-м Осенним переулком. Причиной стало проведение реконструкции аварийной части напорного водопровода.

На улице Коломыйской также будет введено полное ограничение движения с 1 по 16 сентября. Перекрытие относится к участку от дома номер 13 к дому номер 15-А в связи с аналогичными работами по восстановлению водопроводных сетей.

Отдельно городские власти сообщили о временных изменениях на улице Коломыйской. Там временно будут введены перекрытия. В период с 1 по 16 сентября транспорт не сможет передвигаться по участку между домами №13 и №15-А. Такие запреты обусловлены проведением ремонтных работ.

Жителям и водителям советуют планировать маршруты раньше времени и учитывать ограничения движения в Черновцах на указанных участках в течение этих дней.

Кстати, местные жители Тернопольщины также временно столкнутся с неудобствами на ул. Товмоченской . От Гусятинской до Д. Сичинского, 12-А будет закрыто для проезда с 6 августа по 20 декабря в связи с капитальным ремонтом дорожного покрытия.

Кроме того, в Черновицкой области введены сезонные ограничения для грузового транспорта. Если температура воздуха превышает 28°C , запрещено передвижение грузовиков весом более 24 тонн и с нагрузкой на ось более 7 тонн.

