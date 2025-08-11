Місцевим мешканцям варто знати про обмеження руху в Чернівцях, тож розповідаємо про це детальніше.

Обмеження руху в Чернівцях передбачають тимчасові зміни у курсуванні транспорту, які стосуватимуться кількох вулиць, повідомляє Politeka.

Як інформують у пресслужбі міської ради, обмеження руху в Чернівцях діятимуть на вулицях К. Стеценка, А. Кохановського, Р. Ауслендера та Товмоченській. Дані заходи покликані забезпечити якісний ремонт доріг та інфраструктури.

Спеціалісти наголошують, що такі роботи необхідні для покращення стану дорожнього покриття і безпеки, тому вон просять жителів і гостей міста врахувати цю інформацію при плануванні маршрутів.

Зокрема, на вулиці К. Стеценка з 11 по 13 серпня включно буде часткове перекриття через ямковий ремонт дорожнього покриття. На А. Кохановського, 2 з 7 серпня до 1 жовтня включно проїзд повністю закриють, тут триватиме капітальний ремонт контейнерних майданчиків, і тимчасово буде заборонене паркування.

Обмеження руху в Чернівцях торкнуться також Р. Ауслендера, 35. Тут з 11 по 15 серпня включно планується часткове перекриття через підключення кабельної каналізації компанією ТОВ «Лангейт».

Окрім цього, незручності доведеться терпіти і місцевим мешканцям, які зазвичай проїжджають по Товмоченської на ділянці від Гусятинської до Д. Січинського, 12-А. Тут взагалі не можна буде проїхати з 6 серпня по 20 грудня включно у зв’язку з капітальним ремонтом дорожнього покриття.

Варто додати, що в області також діють заборони для вантажного транспорту. У Чернівецькій області в період, коли температура повітря перевищує 28 градусів, вводять сезонні прравила для вантажівок вагою понад 24 тонни та з навантаженням на вісь більше 7 тонн.

Це зроблено, щоб уникнути пошкодження доріг, адже в спеку асфальт розм’якшується і важкі вантажівки можуть залишати глибокі колії, які потім складно відновити.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду: в яких містах України люди змушені платити більше.

Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області: скільки доведеться платити містянам.

Як повідомляла Politeka, Обмеження руху в Полтавській області: у яких районах не можна буде проїхати