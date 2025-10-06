Дефіцит продуктів у Львівській області цього разу торкнувся популярного овочу, який традиційно використовується у приготуванні салатів, повідомляє Politeka.

Саме помідори нині стали дефіцитними, а на ринку фіксується помітне зростання цін.

Другий тиждень поспіль тепличні томати дорожчають, що безпосередньо пов’язано зі скороченням збору врожаю у спеціалізованих господарствах. Зменшення обсягів пропозиції призвело до суттєвого тиску на ринок. Важливим чинником виступає і сезонність: надходження овочів з відкритого ґрунту скорочується, адже основний пік польового виробництва залишився позаду. Саме це й створює умови для дефіциту продуктів у Львівській області.

За результатами щоденного моніторингу, лише протягом одного тижня тепличні помідори подорожчали ще на 14%. На сьогодні виробники пропонують їх за цінами від 35 до 55 гривень за кілограм (0,85–1,33 долара). Вартість залежить від якості, калібру та обсягів закупівельних партій.

Представники тепличних комбінатів зазначають, що відпускні ціни підвищилися завдяки активізації попиту. Великі роздрібні мережі та гуртові компанії почали закуповувати значні обсяги, що ще більше вплинуло на ринок. Додатково ситуацію посилило й підвищення вартості ґрунтових помідорів, оскільки сезон їхнього виробництва добігає кінця.

Попри загальне зростання, експерти наголошують: нині тепличні томати залишаються відносно доступними. Їхня середня ціна приблизно на 30% нижча, ніж на початку вересня 2024 року.

Отже, дефіцит продуктів у Львівській області залишається важливою проблемою для місцевого ринку.

Джерело: EastFruit.

