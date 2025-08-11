Местным жителям следует знать об ограничении движения в Черновцах, так что рассказываем об этом подробнее.

Ограничения движения в Черновцах предполагают временные изменения в курсировании транспорта, касающиеся нескольких улиц, сообщает Politeka.

Как информируют в пресс-службе городского совета, ограничения движения в Черновцах будут действовать на улицах К. Стеценко, А. Кохановского, Р. Ауслендера и Товмоченской. Данные мероприятия призваны обеспечить высококачественный ремонт дорог и инфраструктуры.

Специалисты отмечают, что такие работы необходимы для улучшения состояния дорожного покрытия и безопасности, поэтому просят жителей и гостей города учесть эту информацию при планировании маршрутов.

В частности, на улице Стеценко с 11 по 13 августа включительно будет частичное перекрытие из-за ямочного ремонта дорожного покрытия. На А. Кохановского, 2 с 7 августа по 1 октября включительно проезд полностью закроют, здесь будет продолжаться капитальный ремонт контейнерных площадок, и временно будет запрещена парковка.

Ограничения движения в Черновцах затронут также Р. Ауслендер, 35. Здесь с 11 по 15 августа включительно планируется частичное перекрытие из-за подключения кабельной канализации компанией ООО «Лангейт».

Кроме этого, неудобства придется терпеть и местным жителям, обычно проезжающим по Товмоченской на участке от Гусятинской до Д. Сичинского, 12-А. Здесь вообще нельзя будет проехать с 6 августа по 20 декабря, включая капитальный ремонт дорожного покрытия.

Следует добавить, что в области также действуют запреты на грузовой транспорт. В Черновицкой области в период, когда температура воздуха превышает 28 градусов, вводят сезонные правила для грузовиков весом более 24 тонн и с нагрузкой на ось более 7 тонн.

Это сделано во избежание повреждения дорог, ведь в жару асфальт размягчается и тяжелые грузовики могут оставлять глубокие колеи, которые затем сложно восстановить.

