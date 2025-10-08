Новая система оплаты проезда в Ивано-Франковске предусматривает временное ограничение EasyPay с 1 октября 2025 года.

Новая система оплаты проезда в Ивано-Франковске с 1 октября 2025 г. временно ограничивает использование электронных сервисов, сообщает Politeka.

КП «Электроавтотранс» ИФ сообщает, что жители города не смогут производить оплату через EasyPay: функция QR-платежа в приложении будет недоступна примерно до декабря 2025 года.

С 25 сентября 2025 года продажа электронных билетов через EasyPay прекращается. При этом ранее приобретенные проездные остаются действительными до 30 сентября. Пассажиров призывают учитывать эти сроки при планировании поездок во избежание неудобств в транспорте.

При недоступности EasyPay доступны альтернативные способы оплаты. Можно воспользоваться QR-кодами от Portmone, Monobank или ПриватБанк, что позволяет быстро и удобно производить бесконтактную оплату даже при временном отключении EasyPay.

Отмечается, что ограничения временные и направлены на оптимизацию системы расчета и повышение качества обслуживания пассажиров. Рекомендуется предварительно подготовиться и использовать другие варианты оплаты, чтобы поездки оставались комфортными и бесперебойными.

Итак, новая система оплаты проезда в Ивано-Франковске предусматривает временное ограничение EasyPay с 1 октября 2025 г., одновременно обеспечивая проверенные альтернативы, позволяющие продолжать пользоваться общественным транспортом без сложностей.

К слову, в Ивано-Франковской области также был введен новый график для поездов. Он предусматривает, что 28 сентября свой заключительный рейс совершил поезд №808/807 Ворохта – Львов.

