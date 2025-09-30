В Україні відбулися зміни у залізничному сполученні, і тепер діятиме новий графік поїздів в Івано-Франківській області.

Новий графік поїздів в Івано-Франківській області означає, що кілька рейсів уже здійснили свої останні подорожі, повідомляє Politeka.

Як проінформували в офіційному Телеграм-каналі "Укрзалізниці", новий графік поїздів в Івано-Франківській області передбачає, що 28 вересня свій завершальний рейс здійснив №808/807 Ворохта - Львів.

Цей маршрут від початку був тимчасовим і востаннє відправився саме цього дня. Остання його зупинка мала відбутися о 19:56 після прибуття до Львова. Водночас одразу два інші тимчасові пасажирські склади також припинили роботу.

Це №810 Львів - Івано Франківськ і №812/811 Івано Франківськ - Ворохта. Обидва вони курсували лише 27 і 28 вересня. №810 востаннє прибув до нашого облцентру о 10:03, а №812/811 - о 13:02 дістався до Ворохти.

Наразі квитків на ці три маршрути більше немає, і в "Укрзалізниці" не повідомляють про нові дати їх відновлення.

Тимчасові пасажирські склади зазвичай запускають тоді, коли попит значно перевищує кількість місць на постійних потягах. Це часто відбувається у святкові дні, під час канікул або в періоди масових відпусток.

Окрім цього, новий графік поїздів в Івано-Франківській області передбачає зміни й у кількох регулярних рейсах через ремонтні роботи на Прикарпатті.

Частина складів тепер доїжджає лише до нашого облцентру або Ворохти. Обмеження діятимуть до 17 жовтня. А №233/234 Київ - Рахів курсуватиме тільки до Ворохти до 13 жовтня.В той же час, №143/144 Суми - Рахів обмежений тією ж станцією до 15 жовтня.

Такі обмеження є вимушеним кроком. В "Укрзалізниці" наголошують, що після завершення робіт розклад має стабілізуватися. Пасажирам радять уважно перевіряти оновлення на офіційному сайті та заздалегідь планувати подорожі, щоб уникнути неприємних сюрпризів.

