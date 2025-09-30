В Украине произошли изменения в железнодорожном сообщении и теперь будет действовать новый график поездов в Ивано-Франковской области.

Новый график поездов в Ивано-Франковской области означает, что несколько рейсов уже совершили свои последние поездки, сообщает Politeka.

Как проинформировали в официальном Телеграмм-канале "Укрзалізниці", новый график поездов в Ивано-Франковской области предусматривает, что 28 сентября свой заключительный рейс совершил №808/807 Ворохта – Львов.

Этот маршрут изначально был временным и в последний раз отправился именно в этот день. Последняя его остановка должна была состояться в 19:56 по прибытии во Львов. Одновременно два других временных пассажирских состава также прекратили работу.

Это №810 Львов – Ивано Франковск и №812/811 Ивано Франковск – Ворохта. Оба они курсировали только 27 и 28 сентября. №810 последний раз прибыл в наш облцентр в 10:03, а №812/811 - в 13:02 добрался до Ворохты.

Пока билетов на эти три маршрута больше нет, и в "Укрзалізниці" не сообщают о новых датах их восстановления.

Временные пассажирские составы обычно запускают, когда спрос значительно превышает количество мест на постоянных составах. Это часто происходит в праздничные дни, во время каникул или в периоды массовых отпусков.

Кроме того, новый график поездов в Ивано-Франковской области предусматривает изменения и в нескольких регулярных рейсах из-за ремонтных работ на Прикарпатье.

Часть складов теперь доезжает только в наш облцентр или Ворохту. Ограничения будут действовать до 17 октября. А №233/234 Киев – Рахов будет курсировать только в Ворохту до 13 октября. В то же время, №143/144 Сумы – Рахов ограничен той же станцией до 15 октября.

Такие ограничения являются вынужденным шагом. В "Укрзалізниці" отмечают, что после завершения работ расписание должно стабилизироваться. Пассажирам советуют внимательно проверять обновления на официальном сайте и заранее планировать путешествия во избежание неприятных сюрпризов.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, ограничение движения транспорта в Тернопольской области: жителям сделали срочное объявление

Также Politeka писала, новый график поездов в Днепропетровской области: кого коснулись изменения

Как сообщала Politeka, новая система оплаты проезда в Запорожье: какую важную информацию сообщили